Com dois shows nacionais, Chupinguaia inicia hoje a 13ª Festa do Laço Comprido

A capital do boi gordo dá início nesta quinta-feira (13) à 13ª Festa do Laço Comprido, um dos eventos mais tradicionais de Chupinguaia, que movimenta a região, reúne competidores, famílias e admiradores da cultura rural.

A festividade segue até domingo (16) e também marcará a final do 4º Campeonato Municipal de Laço Comprido de Chupinguaia, reunindo laçadores de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso.

Com entrada franca, a programação começa hoje com a apresentação dos laçadores e o bolão de uma moto 0 km. As atrações musicais prometem animar o público durante todo o fim de semana: na sexta-feira (14), a festa contará com Panca Dance e DJ Macalé, e no sábado (15) o palco será comandado pelo Grupo Tradição, atração nacional conhecida por seus sucessos do tradicionalismo e da música gaúcha.

Reconhecida como uma das principais celebrações do calendário local, a Festa de Laço Comprido destaca-se pelo incentivo às tradições do campo e pela valorização dos laçadores do município e de cidades vizinhas.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Chupinguaia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, sob a administração do prefeito Dr. Wesley Araújo e do vice-prefeito Eliézer Paraíso.

A locução comercial ficará sob a responsabilidade de Luiz Henrique, conhecido como “Cobra”.

Para mais informações sobre inscrições e regulamento, os interessados podem entrar em contato com os organizadores pelos telefones: (69) 99370-4918 – João Neto / (69) 99319-4973 – Juares e (69) 99369-7043 – Toninho.