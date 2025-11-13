Governador Marcos Rocha deve decidir futuro político em janeiro de 2026

O governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), ainda não definiu se será candidato nas eleições de 2026.

A informação foi confirmada ao Extra de Rondônia por pessoas próximas ao chefe do Executivo estadual, que afirmaram que a decisão sobre o futuro político do governador só deve ser tomada a partir de janeiro do próximo ano.

Segundo fontes ligadas ao governo, Marcos Rocha não pretende renunciar ao mandato antes do prazo, e segue concentrado na administração estadual. Ele tem mantido uma agenda de organização interna da gestão, com foco na execução de projetos e na manutenção de parcerias com prefeituras e governos federal e estaduais.

Nos bastidores, há especulações de que o governador possa disputar uma vaga ao Senado Federal nas próximas eleições. No entanto, pessoas próximas afirmam que, até o momento, nenhuma decisão foi oficializada e que qualquer movimento nesse sentido dependerá de análises políticas mais próximas do período eleitoral.

Enquanto isso, Marcos Rocha permanece filiado ao União Brasil, partido pelo qual foi reeleito governador de Rondônia. O grupo político que o acompanha aguarda as definições partidárias e estratégicas que devem ocorrer nos primeiros meses de 2026, quando o cenário eleitoral estadual deverá ganhar contornos mais definidos.