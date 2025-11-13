Homem tem motocicleta furtada enquanto fazia entregas em Vilhena

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira, 13 de novembro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de furto de motocicleta em via pública, em Vilhena.

No local, o proprietário do veículo relatou aos policiais que trabalha como entregador e que havia estacionado sua motocicleta, marca Sundown, modelo Max 125 SE, placa NDV-2012, cor preta, em frente a uma residência para recolher algumas encomendas destinadas à entrega.

Ao retornar poucos minutos depois, percebeu que a motocicleta havia sido levada por um agente não identificado.

Ainda conforme apurado, uma moradora informou que nas residências vizinhas há câmeras de monitoramento que podem ter registrado o momento do crime, o que poderá auxiliar nas investigações.

Diante dos fatos, a Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações para tentar identificar o autor do furto e recuperar o veículo.