Líder do PL presta homenagem ao deputado Coronel Chrisóstomo durante sessão da CPMI

O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), prestou homenagem ao deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) durante a oitiva realizada nesta quinta-feira (13) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Antes de iniciar suas perguntas, Sóstenes parafraseou o tradicional bordão usado por Chrisóstomo em suas falas no plenário: “Rio de Janeiro, alô Rondônia”.

Em pé, o parlamentar fluminense afirmou que fazia o gesto como forma de respeito ao colega rondoniense, que não pôde comparecer à sessão por estar em compromissos no estado. “Eu hoje vou falar em pé em homenagem ao meu colega, deputado-coronel Chrisóstomo, que por forças das circunstâncias está no seu estado, trabalhando”, declarou Sóstenes.

Durante o pronunciamento, o líder destacou o papel do Coronel Chrisóstomo na criação da CPMI que investiga os descontos irregulares em benefícios previdenciários. Segundo ele, a iniciativa do deputado foi decisiva para que o Congresso Nacional apurasse as denúncias e garantisse justiça aos aposentados.

“Se essa CPMI existe, é porque o coronel Chrisóstomo acolheu a assinatura. Se não fosse ele, a deputada Coronel Fernanda e a senadora Damares, os aposentados e pensionistas do Brasil continuariam sendo roubados”, afirmou Sóstenes, reforçando o reconhecimento ao trabalho do parlamentar de Rondônia.

O líder do PL ainda citou que Chrisóstomo tem recebido o carinho de idosos em todo o país por seu empenho nas investigações. “Ele me contou o quanto tem sido tocante receber abraços e agradecimentos de aposentados que se sentem representados”, disse.

A fala de Sóstenes antecedeu o início de suas perguntas ao depoente do dia, em mais uma reunião da CPMI que apura o esquema de descontos ilegais aplicados em benefícios do INSS.