Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento de Vilhena

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, na manhã de quarta-feira, 12 de novembro, por volta das 8h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na Avenida Melvin Jones, no bairro Bodanese, em Vilhena.

No local, os policiais constataram a veracidade da informação. O Corpo de Bombeiros já prestava atendimento ao condutor da motocicleta, que apresentava dores na região do cotovelo direito em razão do impacto.

De acordo com a dinâmica do acidente, o motociclista conduzia uma Honda/CG 150 Fan ESDI, trafegando pela Avenida Melvin Jones, sentido Bodanese/BR-364. Já a condutora do Jeep/Renegade Sport MT, pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, sentido Bodanese/Jardim América.

A motorista relatou que parou na sinalização “Pare” existente no cruzamento, mas, ao iniciar a travessia, não teve tempo de frear ao visualizar a motocicleta, que, segundo seu relato, realizava uma ultrapassagem sobre um redutor de velocidade. A colisão ocorreu próximo ao canteiro central.

Os veículos permaneceram no local até a chegada da perícia técnica. O perito criminal realizou os levantamentos de praxe e liberou as vias após a conclusão dos trabalhos. Nenhum dos envolvidos apresentava sinais de embriaguez.