Polícia Militar realiza leilão de madeira Itaúba apreendida em Vilhena; leia edital

A Polícia Militar de Rondônia realizará, no dia 19 de novembro de 2025, um leilão público de 12,75 m³ de madeira Itaúba em lascas, apreendida pela Polícia Ambiental e avaliada em R$ 11.081,32.

O certame ocorrerá das 9h às 11h, na sede do Comando Regional de Policiamento III, na UNISP, em Vilhena.

Propostas podem ser entregues presencialmente ou enviadas ao e-mail crp3@pm.ro.gov.br até as 8h do próprio dia.

Na data designada para o leilão será criado um grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp, com os números de telefone indicados nas propostas. Após a abertura das propostas iniciais, será facultado aos participantes ofertar contrapropostas no período das 09h00min às 11h00min através do grupo de conversas.

Os interessados podem visitar o lote no pátio do 3º Pelotão de Polícia Ambiental, mediante agendamento. Confira o edital abaixo: