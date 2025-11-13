Polícia Militar realiza leilão de madeira Itaúba apreendida em Vilhena; leia edital

A Polícia Militar de Rondônia realizará, no dia 19 de novembro de 2025, um leilão público de 12,75 m³ de madeira Itaúba em lascas, apreendida pela Polícia Ambiental e avaliada em R$ 11.081,32.
O certame ocorrerá das 9h às 11h, na sede do Comando Regional de Policiamento III, na UNISP, em Vilhena.
Propostas podem ser entregues presencialmente ou enviadas ao e-mail crp3@pm.ro.gov.br até as 8h do próprio dia.
Na data designada para o leilão será criado um grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp, com os números de telefone indicados nas propostas. Após a abertura das propostas iniciais, será facultado aos participantes ofertar contrapropostas no período das 09h00min às 11h00min através do grupo de conversas.
Os interessados podem visitar o lote no pátio do 3º Pelotão de Polícia Ambiental, mediante agendamento. Confira o edital abaixo:SEI_0065790679_Edital_3 Itaubas em lascas