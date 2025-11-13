Populares impedem furto de bicicleta elétrica e criminosos abandonam motos em fuga na zona rural de Vilhena

Na noite da última quarta-feira, 12 de novembro de 2025, por volta das 21h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na linha 135, setor 12, gleba Corumbiara, área rural de Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, populares intervieram para impedir o furto de uma bicicleta elétrica, o que fez com que três suspeitos, ainda não identificados, fugissem a pé, abandonando no local duas motocicletas: uma Honda/Biz, de cor branca, e uma Honda/Titan, de cor vermelha, com placa cortada.

Durante consulta ao sistema informatizado, os policiais constataram que a motocicleta Honda/Titan, de placa NBB-0054, havia sido registrada como produto de roubo/furto em 26 de setembro de 2025. Já a Honda/Biz, de placa NDF-5665, não apresentava restrição.

O proprietário da bicicleta, identificado apenas pelas iniciais K.K.S.F., relatou que mora e trabalha na zona rural e, ao perceber o furto, reuniu-se com conhecidos para seguir os rastros deixados pelo veículo subtraído. Nas proximidades do local indicado, encontraram três indivíduos tentando remover a bateria da bicicleta.

Ao perceberem a aproximação das testemunhas, os suspeitos fugiram e efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção indefinida, abandonando os veículos utilizados na ação. Ninguém ficou ferido.

Devido à baixa luminosidade, as testemunhas não conseguiram identificar características físicas dos suspeitos. O local onde a bicicleta foi recuperada ficava a cerca de 500 metros do ponto em que havia sido furtada.

Os veículos abandonados foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe, incluindo a formalização do registro e as providências referentes à restituição dos bens.