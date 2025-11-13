Projeto Salus: Acadêmicos da FIMCA realizam mais de 2700 atendimentos em Ouro Preto D’Oeste

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA realizou, em Ouro Preto D’Oeste, a 4ª edição do Projeto Salus, uma iniciativa que une ensino, pesquisa e extensão com o propósito de levar saúde, cuidado e acolhimento às comunidades de Rondônia.

Durante a ação, foram realizados 2.724 atendimentos e procedimentos em saúde, contemplando especialidades como psiquiatria, ortopedia, pediatria, geriatria, cirurgia plástica, oftalmologia, ginecologia, endocrinologia, clínica médica, além de ultrassonografias, exames laboratoriais, vacinação, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia e testes rápidos.

O projeto contou com a participação de profissionais da saúde, docentes, acadêmicos e voluntários, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto D’Oeste, a Loja Maçônica Verdade, os Amigos do Bem e outros apoiadores locais.

Mais do que um mutirão de atendimentos, o Projeto Salus é uma experiência transformadora para os acadêmicos. O estudante Lucas Gurgel, do 6º período de Medicina da FIMCA, destacou o impacto da vivência:

“Participar do Projeto Salus foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha formação. Acompanhei o Dr. Davi Siqueira na área de ultrassonografia e aprendi que a medicina vai muito além da técnica — é um ato de cuidado, empatia e escuta. O retorno que recebemos das pessoas, o carinho e a gratidão, mostram que todo o esforço vale a pena”, relatou o acadêmico.

Para o Dr. Maurício Carvalho, vice-reitor da FIMCA Porto Velho, o Salus reafirma o papel social da universidade:

“O Projeto Salus é o reflexo da missão da FIMCA: formar profissionais competentes, mas, acima de tudo, humanos. A união dos nossos alunos e os profissionais que estão aqui reforça o compromisso da instituição com o bem-estar das comunidades e com a formação ética dos nossos estudantes.”

Encerrando a edição, a coordenadora do projeto, Dra. Alcione Oliveira, destacou o sentimento de gratidão em nome de toda a equipe:

“Agradecemos especialmente à Prefeitura Municipal de Ouro Preto D’Oeste, aos Amigos do Bem, à Loja Maçônica Verdade e a todos os demais patrocinadores e apoiadores, aos profissionais parceiros, aos acadêmicos participantes e, sobretudo, à população local, que acolheu a equipe com tanto carinho e confiança.”

Com a força do trabalho coletivo, o Projeto Salus segue transformando vidas por meio da educação, da ciência e do cuidado humanizado, reafirmando o compromisso da FIMCA com a formação de excelência e a responsabilidade social.