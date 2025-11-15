Caminhonete tomba após colisão na BR-174, em Vilhena

Um acidente envolvendo duas caminhonetes S10 foi registrado na manhã deste sábado, 15 de novembro de 2025, na BR-174, perímetro urbano de Vilhena.

Segundo informações preliminares, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, em direção à BR-364, quando, ao chegar ao cruzamento com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, o motorista que seguia à frente teria reduzido a velocidade para acessar a via sentido prefeitura.

O condutor que vinha atrás não conseguiu frear a tempo, atingiu a traseira da caminhonete e, com o impacto, o veículo acabou rodando e tombou sobre a calçada.

A princípio, não houve feridos, apenas danos materiais.