Engavetamento com quatro veículos é registrado na Presidente Nasser em Vilhena

Segundo apurou o Extra de Rondônia, um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na tarde de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

A ocorrência mobilizou uma guarnição do Pelotão de Trânsito (PTRAN).

No local, a condutora V., relatou aos policiais que seguia com uma caminhonete Chevrolet S10 no sentido Jardim das Oliveiras/Cidade Verde I quando precisou frear bruscamente após um motociclista, segundo ela, ter “acessado” a via de maneira imprudente. Ainda conforme seu relato, a manobra teria sido necessária para evitar uma colisão.

Com a frenagem repentina, o Fiat Strada conduzido por J., que transitava logo atrás, acabou colidindo na traseira da S10. Na sequência, outra caminhonete S10, conduzida por L., também atingiu o Strada. Por fim, uma VW Saveiro, guiada por V. N., colidiu na traseira da segunda S10, completando o engavetamento.

Como se tratava de acidente com danos materiais, a perícia não foi acionada. Os policiais verificaram que nenhum dos envolvidos apresentava sinais de embriaguez ou alteração psicomotora. Após os procedimentos de praxe e não havendo pendências, os veículos e condutores foram liberados.

Entretanto, segundo apurou a reportagem, imagens cedidas a polícia por um estabelecimento nas proximidades mostram que não havia motociclista algum no momento do acidente, contrariando a versão apresentada por V., aos policiais.

Os envolvidos foram orientados sobre os desdobramentos posteriores relacionados ao sinistro e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.