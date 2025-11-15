Estratégia pode confirmar Máximo ao Senado e Rogério ao governo de RO em 2026

O cenário político em Rondônia se movimenta com vistas às eleições de 2026.

O deputado federal Fernando Máximo, atualmente filiado ao União Brasil, e o senador Marcos Rogério (PL) têm percorrido diversos municípios do estado, participando de eventos e reuniões políticas.

As aparições frequentes da dupla têm chamado atenção e alimentado especulações sobre futuras composições eleitorais.

Conforme fontes do Extra de Rondônia ligadas aos bastidores políticos, Fernando Máximo deve trocar o União Brasil pelo PL (Partido Liberal), legenda à qual pertence o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A mudança de sigla seria parte de uma estratégia para disputar o cargo de senador, abrindo mão de uma possível pré-candidatura ao governo de Rondônia.

Já o senador Marcos Rogério, que tem forte ligação com o grupo político de Bolsonaro, é cotado para disputar o Governo do Estado nas próximas eleições.

Em declarações anteriores, o próprio ex-presidente Bolsonaro mencionou o nome de Marco Rogério como possível pré-candidato ao Palácio Rio Madeira, o que fortaleceu ainda mais as especulações.

Nos últimos meses, Máximo e Marcos Rogério têm intensificado as viagens pelo interior, visitando lideranças regionais e dialogando com representantes de diferentes partidos em busca de alianças e apoio político. O movimento é visto como um esforço de consolidação de um grupo de direita unificado em Rondônia.

Com essas articulações em andamento, o cenário político estadual promete mudanças até o próximo pleito, com novas composições e possíveis reconfigurações partidárias que devem definir o rumo das candidaturas majoritárias em 2026.