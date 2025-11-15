Ex-deputado Jair Montes destaca crescimento do Avante em RO e confirma apoio a Marcos Rocha em possível candidatura ao Senado

O ex-deputado estadual e presidente do Avante em Rondônia, Jair Montes, afirmou em entrevista ao Extra de Rondônia que o partido passa por um momento de consolidação e crescimento no estado.

Segundo ele, a sigla “deu uma crescida boa” nas últimas eleições e se prepara de forma organizada para disputar as eleições de 2026.

De acordo com Jair Montes, o Avante elegeu o prefeito no município de Itapuã do Oeste e 16 vereadores em diferentes regiões do estado, incluindo dois parlamentares na capital, Porto Velho. O ex-deputado destacou que o partido “é hoje uma legenda de porte médio, bem estruturada e pronta para o próximo pleito”.

Para 2026, ele disse que o Avante deve lançar candidatos a deputado estadual e federal, mas não pretende disputar os cargos de governador nem de senador. A chapa estadual já está praticamente definida, com 17 homens e oito mulheres, restando apenas ajustes na composição feminina. Já na chapa federal, o partido conta com seis homens e três mulheres, também em fase final de formação.

Jair Montes confirmou ainda que não concorrerá ao Senado, mas irá apoiar o governador Marcos Rocha (União Brasil) caso ele decida disputar uma vaga no Senado Federal. “Ele tem meu apoio por gratidão por tudo que fez por mim”, afirmou o presidente do Avante.

O ex-deputado também revelou que o partido tem sido procurado por diversos pré-candidatos ao governo e ao Senado. Entre as lideranças com quem já manteve diálogo estão a deputada federal Silvia Cristina (PL), o ex-senador Acir Gurgacz (PDT), o vice-governador Sérgio Gonçalves e o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD).

Jair Montes destacou ainda que mantém contato com aliados do senador Marco Rogério (PL), que também demonstraram interesse em conversar com o Avante sobre alianças futuras. Segundo ele, o partido continuará dialogando com todas as forças políticas para “buscar o melhor caminho para Rondônia nas eleições de 2026”.