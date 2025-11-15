Homem é detido após invadir residência e ser flagrado com celular furtado em Chupinguaia

Segundo apurou o Extra de Rondônia, por volta das 07h de sexta-feira, 14 de novembro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela proprietária de um imóvel na Rua 10J, bairro Jardim Acácia, em Chupinguaia.

A comunicante, identificada apenas como L., relatou que se encontrava no Estado do Mato Grosso e que seu ex-genro, J., estaria dentro da casa sem autorização.

De acordo com L., sua filha, que residia no imóvel, passou mal e deslocou-se para Vilhena, deixando a chave da residência com J., que teria simulado o fechamento da casa, deixando a porta dos fundos aberta.

A equipe policial dirigiu-se ao endereço e, ao chegar, flagrou J., saindo pela porta dos fundos, reforçando a suspeita de violação de domicílio. Questionado, ele alegou possuir autorização da sogra para permanecer no local.

Indagado se estava sozinho, informou que não, citando que havia uma mulher no interior do imóvel. Após sair da casa, ela foi identificada como P., que afirmou ter combinado um encontro com J., em um bar e que ele teria dito que a residência pertencia ao pai dele. Como ela conhecia um irmão do suspeito, identificado como F., não desconfiou da situação.

Durante revista pessoal, os policiais localizaram com J., um aparelho celular modelo Redmi 14C, que possuía registro de furto ocorrido em março de 2025. Sobre a origem do aparelho, ele declarou tê-lo adquirido por R$ 400,00 de um indivíduo conhecido como “Coringa”.

Ainda conforme apurado, o suspeito possui outras passagens policiais. Em janeiro de 2025, foi flagrado com uma motocicleta furtada; também é mencionado em ocorrências relacionadas ao furto de um ônibus escolar municipal, posteriormente abandonado em uma ponte; e figura como suspeito no furto de uma Kombi na Avenida 25, no dia 6 de novembro deste ano, caso no qual uma testemunha aponta que ele seria o condutor. Há ainda registros de tentativa de invasão a imóveis e denúncia sobre depósito de objetos furtados atribuídos a ele em 12 de novembro.

Diante dos fatos, J., foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências cabíveis.