Motociclista é socorrido ao hospital após colidir com carro em Vilhena

Segundo apurou o Extra de Rondônia, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, na Rua Ermelino Batalha, esquina com a Rua Antônio Lopes Coelho, em Vilhena.

No local, os policiais verificaram que o veículo Hyundai HB20, conduzido por A., seguia pela Rua Ermelino Batalha, enquanto a motocicleta Honda Pop, guiada por H., trafegava pela Rua Antônio Lopes Coelho, quando ambos se envolveram em uma colisão transversal no cruzamento.

No momento do acidente chovia, condição que pode ter influenciado a visibilidade e o tempo de frenagem dos condutores.

A equipe policial constatou que o motociclista já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao Hospital Regional, impossibilitando a coleta de sua versão.

Já a condutora do HB20 permaneceu no local e colaborou com o atendimento, repassando informações preliminares.

O cruzamento foi isolado e sinalizado para garantir a segurança e preservar os vestígios. Conforme a análise inicial da dinâmica apresentada, a possível causa do sinistro teria sido a falta de atenção da condutora do automóvel, que, segundo levantamento preliminar, teria avançado a via preferencial sem respeitar a placa de “pare” instalada no local.

O perito criminal compareceu à cena e realizou os procedimentos técnicos necessários. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde será investigada.