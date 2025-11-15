Mulher denuncia ameaças após se recusar participar de suposto golpe de empréstimos em Chupinguaia

Segundo apurou o Extra de Rondônia, na tarde de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, uma moradora de Chupinguaia, identificada apenas como D., procurou a Polícia Militar após receber ameaças relacionadas a um suposto esquema de empréstimos envolvendo seu ex-namorado e outras pessoas.

A vítima relatou que seu ex-companheiro, identificado como W., mencionou conhecer um grupo que realizava empréstimos de dinheiro e pediu que ela procurasse uma mulher identificada como N., para “emprestar” sua conta bancária, de forma que ele pudesse receber valores por meio dela. Após conversar com a suspeita, D., desconfiou da ilegalidade e desistiu de qualquer participação.

Ainda conforme seu relato, um conhecido chamado C., funcionário de um frigorífico local, teria realizado um empréstimo no valor de R$ 10 mil no dia 5 de setembro, utilizando seu nome e conta a pedido do grupo. No entanto, após gastar todo o dinheiro, ele não repassou nenhuma quantia aos envolvidos, o que gerou cobranças e desentendimentos.

Nos últimos dias, N., comentou com D., sobre o débito deixado por C., afirmando que o grupo estaria cobrindo a dívida. Em 13 de novembro, a situação se agravou quando a vítima recebeu mensagens, via aplicativo de um número com DDD 65, exigindo depósito em dinheiro e afirmando que pessoas iriam procurá-la no trabalho caso ela não efetuasse o pagamento.

Temendo pelas ameaças, a avó de D., identificada como N., realizou dois depósitos: um de R$ 3.500,00 e outro de R$ 1.197,00, ambos destinados à conta de um homem identificado como E., companheiro de N.

Na manhã seguinte, nova mensagem foi enviada para a vítima, intensificando as ameaças: “no aguardo, não vou nem conversar hoje; se não pagar hoje, vou mandar buscar qualquer um da família ou pegar na rua”.

Diante da gravidade, as vítimas acionaram a Polícia Militar. A guarnição realizou diligências para localizar E., e N., porém sem êxito.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde o caso será investigado como possível estelionato e ameaça.