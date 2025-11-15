Facebook Instagram
Padrão de energia é danificado em estabelecimento comercial em Vilhena

Equipe da Rádio Patrulha constatou lacres rompidos; caso foi registrado na Polícia Civil
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sendo investigado

Segundo apurou o Extra de Rondônia, na manhã de sexta-feira, 14 de novembro, por volta das 08h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para verificar possível dano em um padrão de energia em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Jô Sato, em Vilhena.

No local, o proprietário, identificado apenas como L. M. P., relatou que, ao chegar para iniciar suas atividades, percebeu que o padrão de energia estava danificado e com os lacres rompidos.

A equipe policial realizou uma verificação externa e confirmou a violação do equipamento. O comunicante informou ainda que não presenciou a ação criminosa e não tinha informações que pudessem indicar a autoria.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sendo investigado.

