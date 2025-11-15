PM recupera bicicleta elétrica furtada e apreende objetos em imóvel usado para tráfico em Vilhena

Segundo apurou o Extra de Rondônia, uma ação da Rádio Patrulha resultou na recuperação de uma bicicleta elétrica furtada e na apreensão de diversos objetos na noite de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

A guarnição realizava patrulhamento pela Rua Samambaia, esquina com a Rua das Magnólias, quando visualizou três usuários de entorpecentes saindo de um imóvel conhecido por ser ponto de tráfico. Diante da suspeita, os indivíduos foram abordados sem alterações.

Contudo, durante a varredura no perímetro e no interior do imóvel, os policiais localizaram uma bicicleta elétrica de cor preta. Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo era produto de furto.

No decorrer da diligência, os militares encontraram I. R. O., que se identificou como proprietário da bicicleta. Ele declarou ter adquirido o bem por R$ 4 mil de um homem identificado apenas como A. G. S.

A equipe observou que a bicicleta estava com os retrovisores removidos, o que indicava possível preparação para desmanche.

No interior do imóvel também foram apreendidos uma maleta de ferramentas, uma caixa de som do tipo assistente virtual e quatro aparelhos celulares, que serão verificados para confirmação de procedência.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.