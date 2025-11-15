Suspeito foge após tentar furtar bebida e abandona objetos subtraídos de outro comércio em Vilhena

Segundo apurou o Extra de Rondônia, por volta das 10h da manhã de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado localizado no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

No local, um funcionário informou que o sistema de monitoramento interno registrou um indivíduo subtraindo uma garrafa de bebida e escondendo-a sob as vestes.

Funcionários do estabelecimento contiveram o suspeito e acionaram a Polícia Militar. Porém, antes da chegada da guarnição, o homem conseguiu fugir, deixando diversos objetos para trás.

Entre os itens abandonados estavam: uma bicicleta vermelha da marca Cairu Houston, um celular Samsung preto com a tela danificada, uma garrafa de 1 kg de mel, uma mochila vermelha e dois pares de chinelos ainda com etiquetas de outro estabelecimento.

A equipe policial deslocou-se até o comércio onde os chinelos teriam sido subtraídos. No local, o responsável reconheceu os objetos como pertencentes ao estabelecimento, o que indica possível furto anterior.

A dinâmica aponta que o suspeito entrou no supermercado, retirou a garrafa de bebida da prateleira e tentou ocultá-la, sendo flagrado pelo sistema de monitoramento e contido pelos funcionários. Ao fugir, deixou bens que posteriormente foram identificados como produtos de outro comércio.

O caso sugere que o indivíduo pode estar envolvido em múltiplas subtrações na mesma data, causando prejuízo a diferentes comerciantes da região.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências cabíveis.