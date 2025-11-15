Facebook Instagram
Suspeito foge após tentar furtar bebida e abandona objetos subtraídos de outro comércio em Vilhena

Itens deixados no local foram reconhecidos como produtos de furto
Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências cabíveis

Segundo apurou o Extra de Rondônia, por volta das 10h da manhã de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado localizado no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

No local, um funcionário informou que o sistema de monitoramento interno registrou um indivíduo subtraindo uma garrafa de bebida e escondendo-a sob as vestes.

Funcionários do estabelecimento contiveram o suspeito e acionaram a Polícia Militar. Porém, antes da chegada da guarnição, o homem conseguiu fugir, deixando diversos objetos para trás.

Entre os itens abandonados estavam: uma bicicleta vermelha da marca Cairu Houston, um celular Samsung preto com a tela danificada, uma garrafa de 1 kg de mel, uma mochila vermelha e dois pares de chinelos ainda com etiquetas de outro estabelecimento.

A equipe policial deslocou-se até o comércio onde os chinelos teriam sido subtraídos. No local, o responsável reconheceu os objetos como pertencentes ao estabelecimento, o que indica possível furto anterior.

A dinâmica aponta que o suspeito entrou no supermercado, retirou a garrafa de bebida da prateleira e tentou ocultá-la, sendo flagrado pelo sistema de monitoramento e contido pelos funcionários. Ao fugir, deixou bens que posteriormente foram identificados como produtos de outro comércio.

O caso sugere que o indivíduo pode estar envolvido em múltiplas subtrações na mesma data, causando prejuízo a diferentes comerciantes da região.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências cabíveis.

