sábado, 15 de novembro de 2025.

Três são apontados como parte de chapa que apoiará Adailton Fúria ao governo em 2026

Fúria poderá ter na chapa Paulo Moraes, Everton Leoni ou Elias Rezende / Foto: Divulgação-Extra de Rondônia

O nome de Paulo Moraes, atual secretário de Turismo de Porto Velho e irmão do prefeito Léo Moraes (Podemos), vem ganhando destaque nas articulações políticas em Rondônia para as eleições de 2026.

Além de ser cotado como pré-candidato a deputado estadual, Paulo também surge como um dos possíveis nomes para compor a chapa majoritária do pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), atual prefeito de Cacoal.

Nos bastidores, conforme a reportagem do Extra de Rondônia apurou esta semana, lideranças regionais avaliam que o perfil técnico e político de Paulo Moraes pode contribuir para fortalecer as alianças entre o Podemos e o PSD, partidos que têm mantido diálogo com vistas à formação de uma coligação competitiva nas próximas eleições estaduais.

Além de Paulo, outros nomes também aparecem entre os cotados para o posto de vice na chapa de Adailton Fúria. Um deles é o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, que concorreu a deputado federal em 2022 pelo União Brasil, ficando como primeiro suplente. Elias é apontado como um quadro experiente, com trânsito político em diferentes regiões do estado.

Outro nome mencionado é o do comunicador, empresário e ex-deputado estadual Everton Leoni, proprietário do Sistema Imagem de Comunicação (SIC TV). Leoni, que exerceu mandato por dez anos na Assembleia Legislativa, deve migrar para o Podemos e também é cogitado para compor a chapa de Fúria como vice-governador.

Com essas movimentações, o cenário político em Rondônia começa a se desenhar com novas alianças e possíveis composições para 2026. O governador Marcos Rocha (União Brasil), que ainda não decidiu seu destino político (pelo menos, oficialmente), também é uma das figuras centrais nesse rearranjo político.

 

