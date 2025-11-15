Vigilante é rendida e tem arma funcional roubada em unidade do Detran em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo armado no interior da Pista de Testes de Direção Veicular do Departamento de Trânsito de Rondônia (Detran), localizada na Avenida Melvin Jones, bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, uma vigilante terceirizada teve sua arma funcional e o aparelho celular subtraídos por um homem armado.

A guarnição da Rádio Patrulha foi informada, por volta das 16h, de que um roubo havia ocorrido dentro da guarita onde a vítima exercia suas funções. Conforme relato, a vigilante havia registrado o ponto e entrado na guarita pouco antes, sendo avisada por um funcionário que alguém passaria pelo local para buscar uma chave.

Momentos após se dirigir ao banheiro, a vítima percebeu a presença de um homem magro, alto, vestindo camisa preta de manga longa, calça jeans e capacete. Ele aguardava na porta afirmando ter ido “buscar algo”. Em seguida, o indivíduo entrou na guarita, apontou um revólver prateado para ela e ordenou que entregasse “tudo”.

A vigilante entregou ao criminoso um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos, além de seu smartphone. Antes de fugir, o autor determinou que ela permanecesse no interior da guarita e afirmou que jogaria o aparelho “no lixo”. Após alguns instantes, a vítima encontrou o celular em uma lixeira próxima e utilizou o aparelho para acionar a PM.

Segundo informações obtidas pela reportagem, uma testemunha não identificada relatou ter visto uma motocicleta estacionada na Rua 102-01, ao lado do muro da Pista de Testes.

O criminoso teria montado na moto e fugido em direção ignorada. Populares informaram ainda que o veículo seria de porte alto, cor preta ou azul escuro, e que teria sido visto indo em direção ao local por volta das 15h, retornando cerca de uma hora depois no sentido do bairro Maria Moura.

Durante o atendimento, a guarnição foi informada de que a equipe da perícia estava temporariamente fora do município para uma demanda em cidade vizinha, motivo pelo qual a vítima foi orientada a preservar o local até o retorno do perito, já que o autor tocou na porta da guarita com as mãos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.