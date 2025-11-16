Abordagem policial resulta na apreensão de drogas e cigarro eletrônico em Vilhena

Na madrugada de sábado, 15 de novembro de 2025, durante patrulhamento pela Avenida Paraná, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha percebeu uma movimentação considerada suspeita envolvendo um homem e uma mulher em frente a um estabelecimento comercial conhecido por ser frequentado por usuários e traficantes de drogas, segundo apurou o Extra de Rondônia.

Diante da situação, os militares retornaram ao local e realizaram a abordagem dos envolvidos, seguindo os protocolos de segurança, verbalização e busca pessoal.

Durante a revista, foram encontradas na bolsa da jovem N. A. A., seis porções de cocaína somando aproximadamente 3 gramas, uma porção de maconha pesando cerca de 4,2 gramas e um cigarro de maconha de 1 grama.

A jovem declarou espontaneamente que apenas o cigarro de maconha lhe pertencia, afirmando que as demais substâncias seriam de propriedade de A. R. M., que teria pedido que ela guardasse o material ilícito.

Diante das informações, os policiais deram voz de prisão a A. R. M., que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

A jovem foi apresentada como testemunha do crime de tráfico e também como autora do delito de posse de entorpecente, por admitir a propriedade do cigarro de maconha localizado em sua bolsa.