Bagattoli anuncia implantação de usina de asfalto para atender municípios da Zona da Mata

Em passagem pela Zona Mata, o senador Jaime Bagattoli (PL) entregou e anunciou grandes investimentos para a infraestrutura dos municípios da região.

Em Alta Floresta d’Oeste, por exemplo, Bagattoli entregou um britador móvel à Prefeitura e anunciou a construção de uma usina de asfalto que deve atender todos os municípios da Zona da Mata.

“Vai ser um investimento histórico e que vai diminuir bastante os custos e acelerar as obras de melhoria das estradas. Uma região com grande potencial que vai crescer ainda mais com esse grande aporte na infraestrutura”, declarou o senador.

Estiveram presentes com Bagattoli os prefeitos de Alta Floresta, Gio Damo, e seu vice, Robson Ugolini, o município que deve sediar a usina; de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro da Silva, o Dena; de Parecis, Marcondes Carvalho; de Primavera de Rondônia, Lucas Nunes; de São Felipe d’Oeste, Ney da Paiol; de Santa Luzia d’Oeste, Jurandir de Oliveira, de Nova Brazlândia, prefeito Ginão; e de Novo Horizonte d’Oeste, Ronaldo Delazari.