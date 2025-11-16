Deputada Gislaine Lebrinha indica reforma e ampliação da Escola Monteiro Lobato em Alvorada do Oeste

A deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) apresentou à Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC) uma indicação que solicita reforma geral e ampliação da EMEIF Monteiro Lobato, localizada em Alvorada do Oeste. A demanda foi encaminhada pelos vereadores Diego Souza e Osmar Idaron.

A parlamentar informa que a escola enfrenta problemas estruturais, como descascamento de pintura, bolhas, mofo e outras ocorrências que podem causar riscos aos frequentadores. Ela também aponta que o espaço atual não atende o aumento das matrículas e a necessidade de ampliação das atividades escolares.

Segundo a deputada, a reforma e a ampliação ofereceriam melhores condições de funcionamento e assegurariam ambiente adequado para estudantes e profissionais. “Nosso compromisso é garantir que cada escola tenha estrutura segura e capaz de acompanhar o crescimento da comunidade. Essa indicação reforça o que ouvimos diariamente nas visitas e nas solicitações recebidas desde o início do mandato.”

O documento foi protocolado na Assembleia Legislativa e encaminhado à SEDUC. A deputada afirma que continuará acompanhando o andamento da indicação e agradece o apoio dos vereadores que formalizaram a demanda.