Ieda Chaves destina R$ 100 mil para fortalecer “Duelo na Fronteira”em Guajará-Mirim

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para a realização do Duelo na Fronteira 2025, um dos principais festivais folclóricos de Rondônia.

O evento começou na quarta-feira (12) e segue até segunda-feira (17) no Bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim, com apresentações dos bois Malhadinho e Flor do Campo. A entrada é gratuita em todos os dias de programação.

O repasse garante a execução das atividades previstas, que incluem ensaios técnicos, abertura oficial com boi mirim e duas noites de disputa entre as agremiações. “A emenda tem papel estratégico na preservação das tradições indígenas e caboclas celebradas no festival. Além disso, esse apoio garante melhores condições para os grupos, incentiva o turismo e gera renda para a cidade durante os dias de festa”, destacou Ieda Chaves.

O Duelo na Fronteira tem relevância histórica e simbólica ao valorizar a cultura regional. “Ao manter essa manifestação viva é um compromisso permanente, especialmente por representar a resistência cultural que marca a trajetória de Guajará-Mirim”, concluiu a parlamentar.

Vencedores

A apuração das notas está prevista para segunda-feira (17), às 17h, com avaliação de 21 itens pela comissão julgadora, entre eles criatividade, domínio de arena, fidelidade ao tema e valorização da tradição popular. O anúncio encerra oficialmente mais uma edição do festival.

Sobre o evento

Criado em 1995, o festival preserva heranças culturais indígenas e caboclas por meio de músicas, danças e narrativas tradicionais. Em 2023, foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Rondônia por meio do Decreto 28.455.