Jovem é encontrado morto dentro da própria casa em Cerejeiras

Na manhã deste domingo, 16 de novembro de 2025, João Vitor Garcia da Costa, de 21 anos, foi encontrado sem vida pela esposa dentro da residência do casal, localizada na Rua Canadá, no bairro Floresta, em Cerejeiras.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, João estava sozinho em casa desde a noite anterior, quando a esposa decidiu dormir na residência da cunhada, irmã da vítima. Ao retornar na manhã de hoje, encontrou o marido pendurado por uma corda.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados imediatamente, porém os bombeiros apenas constataram o óbito do jovem.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou os trabalhos periciais no local. Após a conclusão das análises, o corpo será liberado para a Funerária CenterPax, que fará a remoção e o encaminhamento para Vilhena, onde passará por necropsia.

Em seguida, será transladado novamente a Cerejeiras, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

João trabalhava com serviços gerais. A Polícia Civil instaurará procedimento para apurar as circunstâncias do caso.