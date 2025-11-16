Motociclista fica ferido em colisão com carro no centro de Vilhena

Na manhã de sábado, 15 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com os condutores envolvidos, que informaram trafegar em sentidos opostos pela via.

O motorista de um Fiat Argo seguia em direção à Avenida Jamari e, ao atingir o cruzamento com a Rua Dall, iniciou manobra de conversão para retornar na mesma avenida.

Durante a manobra, a motocicleta que vinha no sentido contrário colidiu com a lateral direita do veículo, caracterizando colisão transversal.

A equipe acionou o Corpo de Bombeiros Militar, que prestou atendimento ao motociclista. Ele apresentava escoriações e encontrava-se emocionalmente abalado, tendo relatado ter passado por cirurgia cardíaca meses antes. Após atendimento inicial, ele foi encaminhado ao Hospital Regional para avaliação médica.

A motocicleta foi entregue à irmã do condutor, ficando sob sua responsabilidade. Entre as avarias identificadas estavam danos na suspensão dianteira, guidão, manete de embreagem e placa traseira. O motociclista também teve seu aparelho celular, um iPhone 11 Pro Max, danificado na queda.

Já o Fiat Argo apresentava danos nas duas portas da lateral direita, dianteira e traseira, além de avarias no para-choque traseiro.

A perícia criminal foi acionada e realizou os procedimentos técnicos no local. Ao fim dos trabalhos, o veículo Fiat Argo foi liberado ao condutor, e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil.