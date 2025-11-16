Mulher denuncia ex-namorado por perseguição, agressões e invasão de domicílio em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 16 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada no bairro Cidade Verde III, em Vilhena, para averiguar denúncia de que um homem estaria no interior da residência da ex-companheira, descumprindo medida protetiva vigente.

No local, a vítima relatou ter mantido relacionamento amoroso por cerca de um ano e três meses com o suspeito, com término ocorrido em abril deste ano.

Desde então, afirmou que passou a ser alvo de perseguição contínua, agressões físicas, injúrias e condutas intimidatórias, o que lhe causou abalo emocional e violência psicológica reiterada.

Ela declarou que, diante desse cenário, obteve medida protetiva em setembro, a qual não impediu o suspeito de continuar com as ações ilícitas. Segundo relatou, após bloqueá-lo em redes sociais, o homem passou a enviar transferências via PIX acompanhadas de mensagens direcionadas a ela.

A vítima apresentou aos policiais capturas de tela e áudios que demonstrariam o padrão de perseguição e hostilidade praticado pelo suspeito.

Ainda conforme o relato, na noite que antecedeu o acionamento da PM, a mulher esteve em um estabelecimento no centro da cidade, onde o suspeito, ao perceber sua presença, teria enviado mensagens a pessoas próximas a ela, demonstrando comportamento possessivo.

Posteriormente, ao encontrá-la em outro local, o homem a perseguiu, ofendeu-a verbalmente e desferiu um tapa em seu rosto, sendo contido por populares e pela equipe de segurança. A dinâmica do fato pode ter sido registrada pelo sistema interno de câmeras do local.

A vítima afirmou ainda que, ao retornar para casa, foi novamente perseguida. O suspeito, ao ver uma motocicleta estacionada próximo ao imóvel, presumiu que ela estivesse acompanhada, pulou o muro e entrou na residência sem autorização.

No interior da casa, teria quebrado a janela do quarto, segurado a vítima à força, tentado beijá-la e proferido ameaças, insinuando que poderia mandar alguém lhe fazer mal.

A guarnição confirmou a presença de câmeras de monitoramento na frente da residência, que possivelmente registraram o momento em que o suspeito pulou o muro e invadiu o imóvel.

Com a chegada de vizinhos que ouviram os ruídos e se aproximaram para ajudar, o suspeito fugiu, tomando rumo ignorado.

Após colher o relato, verificar a integridade física e emocional da vítima e realizar orientações, os policiais efetuaram buscas nas imediações, mas não localizaram o homem.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde seguirá para as providências urgentes cabíveis.