Pitbull mata cachorro e causa pânico em via pública em Vilhena

Na tarde de sábado, 15 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência em frente à residência de uma moradora que relatou ter tido seu cachorro morto após um ataque violento de um pitbull, em Vilhena.

No local, a comunicante C., relatou que havia saído à frente de sua residência para descartar o lixo, acompanhada de seu animal de estimação, quando avistou o pitbull vindo em sua direção.

Em seguida, o cão avançou diretamente contra seu cachorro, mordendo-o de forma contínua até causar-lhe a morte. De acordo com o relato, o animal apresentava comportamento agressivo e descontrolado, oferecendo risco à integridade física de pessoas que transitavam pela via.

Após matar o cachorro, o pitbull arrastou o corpo até a entrada de uma empresa nas proximidades, onde populares, temendo novos ataques, conseguiram contê-lo, amarrá-lo e isolá-lo em um quintal cercado nos fundos do local.

A vítima informou ainda que o tutor do pitbull não estava presente e que não sabia onde ele se encontrava. Durante o atendimento, uma testemunha identificada como T., compareceu e relatou que seu irmão trabalhava na empresa, mas estava internado. Ela forneceu aos policiais o nome do suposto tutor do pitbull, identificado como M.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ficou constatado que o animal estava solto, sem contenção e sem a supervisão de seu responsável, situação que possibilitou sua fuga, resultou na morte do cachorro da comunicante e colocou em risco moradores e transeuntes da região.

A guarnição registrou as declarações, colheu informações, identificou os envolvidos e adotou todos os procedimentos operacionais cabíveis para garantir a segurança no local.