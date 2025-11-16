Sílvia Cristina acompanha programa Olhar de Amor, que realizou 5.600 cirurgias de catarata em Ji-Paraná

A deputada federal Silvia Cristina tem acompanhando de perto as ações do programa Olhar de Amor, que já realizou mais de 5.600 cirurgias de catarata.

Os procedimentos cirúrgicos são realizados no Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, o Hospital de Amor em Ji-Paraná e sempre que pode, a parlamentar vai conversar com pacientes, acompanhantes e equipe médica.

“Sempre estou acompanhar esse trabalho, que nos enche de orgulho por estar atingindo milhares de pessoas, muitas delas esperando há anos pela cirurgia para ter uma vida nova, com a sua visão restabelecida. É importante esse contato direto para saber se o programa está atendendo a contento e se o recurso público que aplicamos está cumprindo a sua função, que é fazer a diferença na vida das pessoas”, disse a deputada.

O programa Olhar de Amor, parceria do mandato da deputada com a fundação Pio XII, atingiu o número de 5.600 cirurgias de catarata realizadas, sem nenhuma anormalidade. “Não se trata de mutirão, mas de um programa permanente. O paciente faz o exame pré-operatório, a cirurgia e todo o acompanhamento até a liberação”, explicou Sílvia.

Os pacientes recebem colírio especial e óculos escuros. Pessoas de diversos municípios, que esperavam na fila do SUS, estão sendo atendidas. A meta é levar o programa para Porto Velho.