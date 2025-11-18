Alex Redano prestigia o Duelo na Fronteira em Guajará-Mirim e reforça apoio à cultura de RO

O deputado Alex Redano (Republicanos), prestigiou no último sábado as apresentações do Duelo na Fronteira, festa tradicional realizada em Guajará-Mirim que movimenta a cultura, o folclore e o turismo de Rondônia. Ele esteve acompanhado da esposa, Carla Redano, prefeita de Ariquemes, e do filho do casal, Guilherme Redano.

O evento realizado no Bumbódromo Márcio Menacho reúne os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho em uma disputa que valoriza a cultura amazônica e atrai visitantes de várias regiões.

No sábado, a arena recebeu o boi-bumbá Flor do Campo, criado em maio de 1981, o grupo retornou ao Duelo na Fronteira com o tema “Clamor o lamento da floresta”, que une ancestralidade, consciência ambiental e identidade regional. A apresentação contou com cerca de 300 brincantes e 21 itens oficiais, com a proposta de emocionar o público ao valorizar a relação entre o homem e a natureza. O espetáculo encantou os presentes, com forte apelo cultural e ambiental.

No domingo, foi a vez do boi Malhadinho, campeão das últimas edições do Duelo na Fronteira, entrar na arena em busca do tricampeonato consecutivo e do seu 11° título no festival. Reconhecido pelas cores azul e branco, o Malhadinho acumula 10 títulos, incluindo o bicampeonato em 2023 e 2024. Em 2025, o boi apresenta o tema “Somos Amazônidas”, que exalta a força, a diversidade e a essência do povo da Amazônia. A energia da apresentação contagiou o público e levantou a arquibancada do início ao fim.

Durante sua participação, Alex Redano destacou a importância de manter viva essa tradição que se tornou símbolo de Guajará-Mirim e orgulho de Rondônia. O deputado afirmou que o Duelo na Fronteira movimenta a economia, valoriza os artistas, fortalece a identidade do povo e impulsiona o turismo cultural no estado.

Alex Redano agradeceu pela recepção calorosa em Guajará-Mirim, o parlamentar agradeceu às equipes dos bois Flor do Campo e Malhadinho pela entrega cultural que emociona e fortalece o festival ano após ano.

Ao final, o deputado reafirmou seu compromisso de seguir apoiando iniciativas culturais que valorizam Guajará-Mirim e todo o estado. Para ele, o Duelo na Fronteira é um patrimônio do povo rondoniense e merece ser fortalecido a cada edição.