Alto Paraíso recebe veículo para reforçar atendimento da assistência social com emenda do deputado Delegado Camargo

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Alto Paraíso recebeu, nesta última sexta-feira (14), um novo veículo destinado a ampliar e fortalecer o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade no município. O automóvel foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 170 mil, destinada pelo deputado estadual Delegado Camargo.

A entrega oficial contou com a presença do parlamentar, além de moradores, servidores da pasta e diversas autoridades locais, entre elas o prefeito João Pavan, a secretária de Assistência Social, Tereza Caliman, e o vereador Eliseu Batista.

Durante o ato, o deputado Delegado Camargo destacou que o investimento reafirma seu compromisso com as políticas sociais do município.

“Esse veículo vai contribuir diretamente para que a equipe da Assistência Social chegue mais rápido e com mais eficiência às famílias que mais precisam. Nosso mandato trabalha para fortalecer serviços essenciais e garantir dignidade à população,” afirmou.

O prefeito João Pavan agradeceu a parceria e reconheceu a importância do recurso para melhorar os atendimentos oferecidos pela secretaria.

“Somos muito gratos ao deputado Delegado Camargo por destinar essa emenda que chega em um momento fundamental. Esse veículo vai facilitar o trabalho das nossas equipes e ampliar o alcance das ações sociais no município,” destacou o prefeito.

O vereador Eliseu Batista também ressaltou que a conquista é resultado de um trabalho conjunto em favor da comunidade.

“Essa entrega demonstra a força da parceria entre o nosso mandato, o deputado Delegado Camargo e a gestão municipal. Quando unimos esforços, quem ganha é a população,” afirmou o vereador.

Com o novo veículo, Alto Paraíso fortalece sua rede de proteção social e avança na estruturação das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo mais agilidade, eficiência e presença da Assistência Social em todo o município.