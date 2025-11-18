Ciclista morre em grave acidente com carro na BR-174 em Vilhena; funerária procura parentes para identificação

Um acidente trágico envolvendo um ciclista e um carro Fiat Siena resultou em uma morte na noite de segunda-feira, 17 de novembro de 2025, na BR-174, nas proximidades do Posto Fiscal de Vilhena, sentido Cuiabá.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o motorista do carro seguia pela rodovia quando houve a colisão com o ciclista, que conduzia uma bicicleta. Com a violência do impacto, a vítima morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Técnica Científica (Politec) foram acionadas para realizar os trabalhos de praxe. Após a perícia, o corpo foi liberado para a funerária Santo Cristo realizar a remoção.

A vítima não portava nenhum tipo de documento, impossibilitando sua identificação imediata. A funerária está à procura de parentes para o reconhecimento do corpo, que, caso não seja identificado, será sepultado como indigente.

O homem tem idade aparente entre 55 e 60 anos, pele morena, cerca de 1,70m de altura e compleição magra. Ele trajava shorts e camiseta.

Parentes ou pessoas com informações sobre a identidade da vítima devem entrar em contato com a funerária Santo Cristo pelo telefone (69) 9 8442-2659 (falar com Célio Batista).