Deputada Rosangela Donadon fortalece tradições rurais na 13ª Festa de Laço Comprido e o 4º Campeonato Municipal de Laço Comprido em Chupinguaia

A cidade de Chupinguaia viveu três dias de intensa programação com a realização da 13ª Festa de Laço Comprido e do 4º Campeonato Municipal de Laço Comprido, entre 14 e 16 de novembro, fortalecidos pela presença e apoio da deputada Rosangela Donadon (União Brasil).

A abertura reuniu grande público e celebrou a união das famílias, a força da cultura campeira e a importância de manter vivas as tradições do campo.

A programação artística gratuita atraiu moradores de toda a região, com shows da Banda Pancadance e DJ Macalé na sexta-feira (14), a apresentação nacional do Grupo Tradição no sábado (15) e atrações regionais no domingo (16).

Além dos shows, o público acompanhou todas as etapas do 4º Campeonato Municipal de Laço Comprido, que reuniu laçadores de diversos municípios para celebrar o esporte, a tradição e a força do homem do campo.

Durante as provas, competidores de várias regiões disputaram diferentes categorias, demonstrando técnica, agilidade e preparo. O evento também contou com cavalgada simbólica e apresentações que animaram moradores e visitantes. O clima de confraternização reforçou o vínculo da comunidade com suas raízes rurais.

O comércio local registrou movimento acima do habitual, impulsionado pelo fluxo constante de participantes e turistas. Barracas de alimentação, artesanato e produtos típicos do campo tiveram aumento expressivo nas vendas, contribuindo para o fortalecimento da economia do município durante os dias da festa.

Famílias inteiras acompanharam as provas nas arquibancadas, criando um ambiente acolhedor e festivo. Crianças e jovens estiveram entre os mais empolgados, já que muitos tiveram contato mais próximo com a cultura do laço, despertando interesse e garantindo a continuidade dessa tradição nas novas gerações.

A deputada Rosangela Donadon destacou que a 13ª Festa de Laço Comprido e o 4º Campeonato Municipal de Laço Comprido são patrimônios culturais de Chupinguaia, ressaltando o orgulho em ver a população mobilizada em torno de eventos tão significativos.

Ela agradeceu ao prefeito Dr. Weley Araújo, ao vice-prefeito Eliezer Paraíso e à vereadora Angélica Peralta, parceiros de trabalho que reforçam e apoiam as ações em favor do município, além de agradecer ao João Neto, presidente da Associação Clube do Laço Cumprido (ACLC), que solicitou a emenda destinada ao fortalecimento dos eventos e foi prontamente atendido.

O encerramento da programação trouxe premiações e agradecimentos oficiais, consolidando Chupinguaia como referência em eventos ligados ao campo. A edição deste ano reafirmou o impacto cultural e econômico da festa e do campeonato, que seguem fortalecendo a identidade rural de toda a região.