Dra. Taíssa protocola lei para oficializar agosto como mês do Duelo na Fronteira

A proposta da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) é fixar a data do evento no mês de Agosto, como ela disse em sua fala na noite do último dia de duelo na arena “ Eu vou lançar um projeto de lei para que o ano que vem, esse festival ocorra em agosto para a festa ser mais bonita do que ela já é”, declarou.

Cumprindo a promessa, e atendendo a inúmeros pedidos para que a data retorne para o mês de Agosto, a deputada protocolou o projeto na casa de leis. Durante o festival na primeira noite, onde a agremiação do Boi Malhadinho foi parcialmente prejudicada na apresentação devido o mal tempo, muitas pessoas e brincantes de ambos os bois, pediram ajuda da parlamentar para que fixasse uma data em um período que fosse favorável para as apresentações.

Daniele Silva, balconista disse que as chuvas desse período prejudicaram os bois e fez um apelo a deputada “Dra. nos ajude, crie uma lei para que o nosso duelo volte para o mês de agosto onde já estávamos acostumados”, declarou. Para o ambulante Marcelo Costa, as chuvas desse período prejudicaram as vendas. Ele também fez um apelo a deputada: “Deputada faça alguma coisa para esse evento acontecer em um período que não seja chuvoso, ajude os brincantes e ajude os ambulantes também, hoje não vendemos quase nada porque com chuva as pessoas não saem de casa”, declarou.

A iniciativa de fixar a data não é apenas um calendário, é o reconhecimento oficial da força dessa cultura em Guajará-Mirim.

O que muda?

Mais previsibilidade para o turismo, melhor planejamento para os bois (Malhadinho e Flor do Campo) e a garantia de que o calendário cultural de Rondônia tem seu marco incontestável.

É uma tradição de anos o duelo acontecer no mês de Agosto, onde a população e visitantes já se programaram com antecedência para a data. “Isso significava respeito a tradição, fortalecimento da nossa identidade e valorização das agremiações que fazem esse espetáculo acontecer com muito amor ao que fazem”, declarou a deputada Dra. Taíssa Sousa. Os próximos passos será acompanhar e lutar pela aprovação dessa lei.