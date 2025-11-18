Forças de segurança apreende quase 9 quilos de drogas durante operação em RO

Durante a operação Madeira-Mamoré, realizada nesta segunda-feira (17), forças de segurança pública apreenderam 8,9 quilos de maconha após uma tentativa de fuga no município de Guajará-Mirim, região de fronteira.

A ação integrada envolveu a Polícia Federal, Força Nacional, CCPI Amazônia, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), em combate aos crimes transfronteiriços que atuam na divisa do Brasil com a Bolívia.

Segundo o relatório policial, por volta das 15h40, a guarnição do BPFRON avistou um casal em uma motocicleta Titan vermelha saindo do porto conhecido como Pérola. A passageira carregava uma caixa de papelão e, ao perceber que seria abordada, arremessou o objeto contra a viatura policial. Logo em seguida, o casal fugiu em alta velocidade, tomando rumo desconhecido.

Dentro da caixa, a equipe encontrou nove invólucros contendo maconha, totalizando 8,900 kg do entorpecente. O material foi apreendido e apresentado na Delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim, onde o caso foi registrado e segue para investigação.

A operação faz parte do esforço conjunto das forças de segurança para intensificar o enfrentamento ao tráfico de drogas e demais crimes na faixa de fronteira, ampliando o monitoramento de portos clandestinos e rotas utilizadas por organizações criminosas.