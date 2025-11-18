Homem deixa chave na ignição e tem motocicleta furtada durante trabalho em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 17 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de motocicleta na Rua Ricardo Carlos Collert, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha conversou com a vítima, que relatou ter deixado sua motocicleta Honda CG Titan, cor prata (placa NBP-9268), estacionada em frente ao seu local de trabalho. Por volta das 17h, ao sair, deu falta do veículo.

A vítima informou que, inadvertidamente, deixou a chave na ignição, o tanque abastecido e o capacete sobre o veículo, facilitando a ação do ladrão.

Curiosamente, o criminoso acabou deixando para trás um chinelo da marca Havaianas arrebentado no local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para que o caso seja investigado.