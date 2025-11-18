Jailton Delogo destaca que evento no “Tudo Aqui” amplia serviços e oportunidades para pessoas com deficiência em Porto Velho

A unidade do Tudo Aqui recebeu uma grande ação integrada promovida pelo Ministério do Trabalho, dedicada à inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados.

O evento reuniu diversos órgãos parceiros, serviços essenciais e também empresários que ofertaram vagas reais de emprego, reforçando o compromisso com a valorização do potencial humano e com a ampliação de oportunidades profissionais.

O objetivo central foi aproximar trabalhadores e serviços públicos, além de apresentar propostas reais de emprego, orientações e suporte jurídico e médico necessários para regularização de documentação em um só lugar.

Um dos destaques foi a participação da OAB, que disponibilizou atendimento jurídico gratuito, esclarecendo dúvidas sobre direitos, analisando processos e orientando o público sobre situações legais envolvendo trabalho e benefícios.

Os médicos-peritos do Ministério do Trabalho também tiveram papel fundamental e emitiram laudos para pessoas com deficiência e trabalhadores reabilitados. O documento, essencial para comprovação de deficiência, foi um dos serviços mais procurados. Segundo o Dr. Jailton, o laudo é indispensável porque registra informações como:

Tipo e grau da deficiência

CID correspondente

Se a deficiência é temporária ou permanente

Na prática, o laudo funciona quase como um “CPF” da pessoa com deficiência – é ele que comprova a condição quando o cidadão busca benefícios, isenções ou programas sociais.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Regulação, viabilizou marcações de consultas médicas para quem precisava complementar a documentação ou obter novos laudos.

Atendimentos trabalhistas, sociais e de mobilidade urbana

O Ministério do Trabalho realizou atendimentos diretos sobre:

Solicitação de seguro-desemprego

Inclusão ou atualização no CADÚNICO

Orientações gerais para inserção no mercado de trabalho

O evento também teve o apoio do DETRAN, que orientou sobre legislação de trânsito e mobilidade, e da CENTRAN, que efetuou no local o cadastro do adesivo de estacionamento para pessoas com deficiência.

Além dos serviços públicos, empresários de diferentes segmentos estiveram presentes oferecendo vagas de trabalho, conversando com candidatos e recebendo currículos, tornando o evento uma ponte real entre quem busca oportunidades e quem oferece.

Destaque do quadro Momento da Inclusão

A mobilização também ganhou força nas redes e na comunicação local. O quadro Momento da Inclusão, conhecido por promover temas ligados à acessibilidade e cidadania, deu amplo destaque ao evento, convidando o público e reforçando a importância da participação das pessoas com deficiência, empresários e instituições.

O ativista tem mostrado nas redes sociais que o trabalho dignifica. Quando a pessoa tem uma oportunidade, ela cresce como ser humano e floresce. E esse florescimento abre uma grande chance de ela se tornar uma pessoa melhor.

Com ações como essa, Porto Velho demonstra que inclusão é prática, é presença e, principalmente, é oportunidade real de mudança de vida.

Se você quiser seguir ou saber um pouco mais sobre o tema pessoa com deficiência, basta acessar o perfil por meio da busca @jailtondelogo.

https://www.instagram.com/jailtondelogo?igsh=bTg0czJqMTF6ajdn&utm_source=qr