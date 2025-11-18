Mulher é presa após tentar entregar maconha ao marido durante julgamento no Fórum de Vilhena

Na segunda-feira, 17 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena, para atender a uma solicitação da Juíza de Direito.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, uma mulher, identificada pelas iniciais G.K.L., chegou ao Fórum pela manhã carregando uma sacola com roupas para o réu, seu esposo, que participaria de uma sessão do Tribunal do Júri. O réu foi identificado pelas iniciais E.B.O.
A mulher entregou a sacola a um funcionário do Fórum para passar pelo Raio-X. Como nada ilícito foi detectado na máquina, o material foi repassado aos Policiais Penais.
No entanto, um policial penal resolveu fazer uma nova revista, mais detalhada, antes de entregar as roupas ao preso.
Durante essa busca minuciosa, foi localizado, dentro de um dos tênis, sob a palmilha, um cigarro de maconha. O achado foi imediatamente comunicado aos funcionários do Fórum.
Por volta do meio-dia, G.K.L., retornou ao Fórum. Por determinação da Juíza de Direito, ela foi informada de seus direitos constitucionais e recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, por supostamente tentar fornecer a substância ilícita ao preso.
Após a revista pessoal, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida, para as providências cabíveis.