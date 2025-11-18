OAB organiza jantar de confraternização de fim de ano com advogados em Vilhena

“Será uma noite especial para celebrar as conquistas do ano, fortalecer laços e encerrar 2025 com alegria e união.”

Com essas palavras, a advogada Renilda Oliveira, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Vilhena, resumiu o espírito do tão aguardado evento para a categoria.

Coordenado pela Comissão de Arte e Cultura da subseção, a Festa de Confraternização da advocacia acontecerá na sexta-feira, 28 de novembro, no Restaurante La Varanda, e contará com um delicioso jantar italiano.

O evento será marcado por um clima de descontração e celebração, incluindo show ao vivo, bingo interativo e um buffet completo com massas, carnes e saladas.

Familiares e amigos dos profissionais da advocacia também estão convidados a participar dessa noite especial. Os convites podem ser adquiridos através da organização do evento pelo telefone/WhatsApp (69) 9-9286-5714.

Renilda destacou ainda que a noite será animada pelos talentosos cantores Gabriel Cavalli e Gui Ferrera, garantindo muita alegria e boa música para todos os presentes.