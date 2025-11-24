Casa do Papai Noel no CTC Sicoob Credisul abre nesta segunda-feira com cenário mágico em Vilhena

A temporada de Natal da Sicoob Credisul começa nesta segunda-feira, 24 de novembro, com a abertura da Casa do Papai Noel no Centro de Treinamento e Cultura (CTC), em Vilhena. Este ano, o espaço traz o tema “Nós Fazemos um Mundo Melhor”, alinhado ao Ano Internacional das Cooperativas declarado pela ONU para 2025. A visitação é gratuita e segue até 27 de dezembro, exceto nos dias 12, 24 e 25.

Pela primeira vez, a Casa do Papai Noel será instalada no térreo do prédio, no Espaço Cultural Marechal Rondon, localizado na Av. Capitão Castro, 3112, no Centro, ao lado da escola Wilson Camargo. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 16h às 22h, com distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Um espaço mágico para fotos em família

Criada para transmitir aconchego e encanto, a Casa do Papai Noel transforma o ambiente em um verdadeiro conto natalino, com luzes, cores e elementos temáticos que envolvem crianças e adultos em uma experiência especial.

O encontro com o Papai Noel e suas duendes é o momento mais esperado. Sempre carismático e pronto para fotos, o bom velhinho garante abraços, sorrisos e distribui guloseimas para a criançada.

Árvore dos Desejos: pequenas atitudes que transformam vidas

A tradicional “Árvore dos Desejos” está de volta, agora com uma nova proposta: provocar os visitantes a refletirem e responderem à pergunta “O que podemos fazer para termos um ano melhor para todos?”. A iniciativa incentiva gestos de empatia e consciência coletiva, reforçando que pequenas ações podem gerar grandes transformações.

O conceito dialoga diretamente com o tema do Natal da Sicoob Credisul e celebra os valores do cooperativismo: união, solidariedade e a força do trabalho conjunto, que ganham ainda mais destaque neste período do ano.