III Jornada de Psiquiatria reúne mais de 500 participantes e encerra programação com 26 conferencistas

Organizado pelo Núcleo de Psiquiatria de Rondônia (NPR), com apoio do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, a III Jornada de Psiquiatria de Rondônia foi encerrada após três dias de atividades realizadas no campus da FIMCA.

O evento apresentou discussões sobre avanços terapêuticos, psiquiatria infanto-juvenil, manejo clínico no contexto pós-pandemia e integração multiprofissional no cuidado em saúde mental, reunindo mais de 600 participantes entre médicos, profissionais da saúde, estudantes, pesquisadores e gestores. Ao longo da programação, 26 conferencistas abordaram temas atuais da saúde mental em conferências e mesas-redondas. Além disso, no dia 19/11 ocorreu a III Mostra Científica de Rondônia, reunindo autores e promovendo ampla divulgação científica em psiquiatria.

Entre os convidados, destacou-se a participação do Dr. Itiro Shirakawa, referência nacional em esquizofrenia e reconhecido por sua brilhante trajetória e contribuições à saúde mental. O Dr. Itiro apresentou suas conferências para um auditório lotado, com um público atento a cada palavra. Em sua fala, trouxe reflexões sobre a evolução do diagnóstico da esquizofrenia e, no dia 18/11, conduziu uma conferência com o instigante tema “Kraepelin e Freud: quem tinha razão?”, que despertou intensos debates acadêmicos entre os participantes.

Para muitos, foi a primeira oportunidade de vivenciar uma jornada em uma área tão específica como a psiquiatria, apresentada de maneira completa e contemporânea. Foram evidenciados aspectos da sociedade que, para a psiquiatria, são considerados transtornos, enquanto a população costuma interpretar como parte da rotina (novos vícios como uso excessivo de celular, redes sociais virtuais, jogos de apostas e vapers). Além disso, discutiram-se amplamente os diagnósticos de transtornos como TEA, TDAH, TOD, TDDH, entre outros, destacando a fragilidade diagnóstica, a necessidade de formação adequada dos profissionais e como a sociedade tem modificado sua percepção sob influência das redes sociais.

Entre os estudantes presentes, a acadêmica de Psicologia do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Júlia Jonson, avaliou a experiência como fundamental para sua formação.

“Pra mim, a Jornada de Psiquiatria foi uma experiência de aprofundamento de conhecimento enorme, porque as discussões de caso vindas de alguém experiente acerca do tratamento da esquizofrenia, como o Dr. Itiro, são muito significativas. Nós, estudantes da área da saúde, precisamos de informações enriquecedoras como essas para aprimorar tanto nossa teoria quanto nossa prática.”

O presidente do NPR, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, destacou o alcance da edição deste ano e o engajamento dos participantes.

“Vivemos um momento histórico para a psiquiatria em Rondônia. Reunimos 26 conferencistas de altíssimo nível e mais de 600 participantes. Isso demonstra que o estado quer evoluir no cuidado em saúde mental. A presença do Dr. Itiro e de tantos nomes importantes reforça que estamos construindo algo sólido, colaborativo e tecnicamente qualificado. O NPR seguirá trabalhando para ampliar ainda mais esse movimento.”

Para o Núcleo de Psiquiatria de Rondônia (NPR), o sucesso da Jornada reforça o compromisso da entidade com a formação contínua e a promoção de debates qualificados em saúde mental. O NPR seguirá ampliando iniciativas que fortaleçam a área e contribuam para o desenvolvimento da psiquiatria no estado.