Acadêmico de Engenharia da Faculdade Metropolitana e Docentes Apresentam Trabalho Inovador no VIII Congresso Amazônico EAD

A produção acadêmica e a pesquisa em tecnologias de baixo custo na Amazônia foram destaque no VIII Congresso Amazônico EAD (AMAZÔNICO EAD), realizado na última quinta-feira, 27 de novembro de 2025. O evento contou com a apresentação do trabalho intitulado “A Robótica de Baixo Custo na Amazônia: Promovendo o Desenvolvimento Cognitivo e a Sustentabilidade no Ensino de Eletromagnetismo”.

O estudo é de autoria de Michel Albuquerque da Cunha, acadêmico do 8° período de Engenharia Elétrica da Faculdade Metropolitana; Maicon Maciel Ferreira de Araújo, Docente do Núcleo de Engenharias da Faculdade Metropolitana e do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, doutorando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (UNIR) e ministrante da Mediação Tecnológica de Rondônia (SEDUC/RO); e Dr. Fabrício Moraes de Almeida, docente da UNIR.

O objetivo principal do trabalho foi criar e aplicar um modelo de robótica educacional acessível que fizesse referência a um experimento marco no eletromagnetismo: o experimento de Heinrich Hertz. Este experimento é a confirmação das teorias de campos de James Clerk Maxwell, que unificou fenômenos elétricos e magnéticos.

A pesquisa visa enfrentar a crise no ensino de Física na educação básica, marcada pela falta de professores, ambientes inapropriados e pela insistência em métodos ultrapassados que priorizam a memorização de informações. A solução proposta envolve a assimilação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) e da Robótica Educacional para promover uma aprendizagem mais significativa.

O protótipo de baixo custo foi concebido com foco na sustentabilidade, utilizando materiais reutilizados e lixo eletrônico para a sua fabricação. Essa abordagem promove a reciclagem e atua como motor de progresso local e de sustentabilidade social. A robótica educacional, ao reduzir custos e reutilizar lixo eletrônico, tem um impacto positivo em problemas sociais e ambientais.

Detalhes Técnicos e Metodologia

O protótipo foi montado como uma pesquisa aplicada, buscando demonstrar a viabilidade da técnica como solução prática.

O sistema desenvolvido foi capaz de gerar e detectar pulsos eletromagnéticos, similar ao experimento original de Hertz, que ratificou a existência e transmissão das ondas eletromagnéticas com velocidade finita. O modelo de robótica educacional inclui:

Embora os resultados experimentais tenham demonstrado variabilidade devido a fatores ambientais e capacitâncias parasitas, os dados coletados estão alinhados com a teoria eletromagnética. Para simplificar a análise e atenuar interferências, foi utilizada a Sequência de Fourier para modelar matematicamente a função da tensão média em função da distância.

O desenvolvimento e a utilização do protótipo alcançaram o objetivo de usar a robótica educacional para demonstrar o experimento de Hertz. O protótipo serve como ferramenta para combater métodos de ensino antigos e promover a participação ativa do aluno, além de propiciar o desenvolvimento do senso de trabalho em grupo, da criatividade e do raciocínio lógico.

Os autores preveem otimizar o protótipo para reduzir interferências eletromagnéticas e sugerem a avaliação pedagógica do modelo em unidades de ensino. Essa abordagem de baixo custo pode ser expandida para o ensino de outros temas complexos da Física Moderna.