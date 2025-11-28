Deputado Coronel Chrisóstomo diz que a direita em Rondônia está “entristecida” com prisão de Bolsonaro

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) declarou nesta terça-feira, 25, durante discurso na Câmara dos Deputados, que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o país “entristecido”. Ele afirmou que a direita rondoniense também demonstra preocupação com o caso e que ainda não há definição jurídica sobre o crime atribuído ao ex-presidente.

Em sua fala, citou juristas que questionam a legalidade da detenção e disse apenas reproduzir análises de especialistas que não veem crime tipificado. Para o parlamentar, a custódia deveria ocorrer em um quartel do Exército, conforme interpretação que apresentou na tribuna.

Coronel Chrisóstomo destacou o impacto sobre a família do ex-presidente e mencionou o sofrimento da ex-primeira-dama. Segundo o deputado, o episódio gera efeitos emocionais e políticos entre apoiadores e lideranças alinhadas ao campo conservador.

Ao final do discurso, reafirmou sua posição ideológica. Declarou que ingressou na vida pública motivado pela liderança de Bolsonaro e que seguirá atuando ao lado da base de direita no Congresso Nacional.