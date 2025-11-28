Ex-prefeito é condenado a 14 anos de prisão por tentativa de assassinato de radialista em cidade de RO

Após denúncia do Ministério Público (MP), o ex-prefeito de Governador Jorge Teixeira, João Alves Siqueira, foi condenado nesta terça-feira (25/11) ,a 14 anos e 7 meses de prisão, em regime fechado, por mandar matar o radialista Hamilton Alves, da cidade de Jaru.

Os Promotores de Justiça Marcus Alexandre de Oliveira e Luís Tiago Fernandes Kliemann conduziram a acusação. Eles apresentaram ao Júri áudios e outros materiais que mostraram como o crime foi planejado e executado.

O réu também respondia por outra tentativa de homicídio, mas os jurados decidiram absolvê-lo quanto a esta acusação.

O CRIME

A tentativa de homicídio aconteceu em 20 de abril de 2018, por volta das 14h, na “Curva da Morte”, trecho da BR-364.

Segundo o inquérito, o radialista dirigia uma caminhonete quando dois homens se aproximaram e fizeram seis disparos. Ferido, ele perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Pessoas que passavam pelo local prestaram socorro e ele foi levado para Porto Velho.

De acordo com o processo, o motivo do crime seria a reação do autor às críticas e denúncias feitas pelo radialista em seu programa de rádio.