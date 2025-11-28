Eyder Brasil garante R$ 5 milhões para manter o Programa Aliança pela Viva -PAV da Polícia Militar em 2025

O deputado estadual Eyder Brasil foi relator e deu parecer favorável à aprovação do crédito adicional suplementar de R$ 5 milhões destinado à Polícia Militar de Rondônia. A medida assegura recursos para manter as operações da corporação até o fim de 2025.

A cobertura financeira permitirá pagamentos de diárias em deslocamentos de policiamento geral, missões operacionais, além de custear despesas essenciais com o programa Aliança prla Viva – PAV

“A Polícia Militar tem um papel essencial na proteção da população. Essa medida garante que seus agentes continuem atuando com estrutura, planejamento e segurança. Rondônia não pode ficar vulnerável”, afirmou o deputado Eyder Brasil.