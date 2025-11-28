Ieda Chaves realiza “Coração em Ação” com mais de 30 serviços gratuitos em Porto Velho

Após o sucesso em Itapuã do Oeste, no início deste mês, o projeto “Coração em Ação”, idealizado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), retorna a Porto Velho para promover um grande mutirão de serviços gratuitos. O principal objetivo é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo serviços essenciais e oportunidades de inclusão e cidadania.

Desta vez, a 5ª edição do evento acontecerá na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEEM) Profº Daniel Neri da Silva, no bairro JK, no dia 29 de novembro (sábado), das 8h às 12h. Para divulgar a ação, uma equipe de voluntários percorreu diversas ruas da zona Leste nesta semana, com entrega de panfletos e reforçando o convite à comunidade.

O “Coração em Ação” já é consolidado e reforça o compromisso de fortalecer o papel dos indivíduos na construção de uma sociedade mais justa e humana. “Em suas edições anteriores, o projeto já atendeu mais de 6 mil pessoas e contou com o envolvimento de mais de 300 voluntários ao longo dos últimos anos, demonstrando o engajamento da sociedade civil e o alcance da iniciativa”, declarou Ieda Chaves.

Serviços

O mutirão disponibiliza mais de 30 serviços gratuitos distribuídos em diversas áreas:

• Cidadania e Direitos:

o Emissão de Identidade (RG) – com 200 atendimentos previstos.

o Assessoria Jurídica e Orientação sobre Defesa do Consumidor (PROCON).

o Iniciativas de conscientização no trânsito e Pit Stop Educativo (DETRAN).

• Saúde e Bem-Estar:

o Consultas e triagens em diversas áreas (Geriatria, Ortopedia, Clínico Geral, Fisioterapia, Psicologia e Fonoaudiologia).

o Testes de glicemia.

o Aferição de pressão.

o Oficina de Primeiros Socorros.

• Beleza, Cultura e Lazer:

o Serviços de estética (corte de cabelo, manicure, maquiagem, etc.).

o Atividades culturais e de recreação infantil (pintura facial e teatro com bonecos).

o Setor Pet para Adoção de Animais.

Parceiros

O projeto só ocorre com o apoio de diversas instituições e voluntários. Nesta etapa, são eles:

• Associação Luz do Alvorecer

• Água Mineral e Refrigerantes Lind’Água

• Colégio Notarial do Brasil – Rondônia

• Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RO)

• Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE)

• Energisa Rondônia

• IESB – Centro Universitário

• ONG Peludinhos

• Ópticas Excelência

• Organização Voluntária e Comunitária (Ozanéia Monteiro)

• Polícia Civil (PC)

• PROCON Rondônia

• Secretaria de Estado da Saúde (Sesau)

• Sistema Fecomércio (Sesc/Senac)