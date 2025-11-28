“Máximo e Rogério vão ‘cair do cavalo’ no primeiro debate”, dispara advogado, pré-candidato ao governo de RO

A entrevista concedida pelo pré-candidato ao Governo de Rondônia, advogado Samuel Costa, (REDE) à Rádio Rio Madeira FM 105.9, em Porto Velho, repercutiu amplamente na imprensa local nesta semana.

Durante a conversa, Costa fez críticas contundentes e projeções ousadas sobre dois nomes que estariam liderando pesquisas: Fernando Máximo (UB) e Marcos Rogério (PL).

Costa afirmou que, no primeiro debate televisionado ao vivo, ambos serão fortemente impactados.

Segundo ele, “Marcos Rogério e Fernando Máximo no primeiro debate ao vivo na TV caem do cavalo numa disputa ao Governo de Rondônia. Rogério é um santo do pé de barro e Máximo é um personagem que não se sustenta por 3 minutos. No confronto direto, ambos perdem 5% dos votos só no primeiro bloco”, disparou.

O pré-candidato também avaliou o futuro político dos dois adversários. Para Costa, Fernando Máximo deveria repensar sua estratégia eleitoral:

“Se o Máximo for esperto, disputaria a reeleição de deputado federal ou analisaria o cenário para tentar uma das duas vagas ao Senado”, afirmou.

Sobre Marcos Rogério, o tom foi ainda mais duro: “Rogério só vence em 2026 se recuar para deputado federal ou estadual. Mandato majoritário ele pode esquecer, vai cair do cavalo igual caiu em 2022. Anotem e depois me cobrem”, finalizou.

As declarações provocaram forte repercussão entre analistas e setores políticos, acirrando o clima pré-eleitoral no estado. A expectativa agora recai sobre a reação dos citados e sobre os próximos movimentos das campanhas, que começam a ganhar corpo à medida que o debate público se intensifica em Rondônia.