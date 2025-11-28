Operação da PF em RO, MG e BA mira organização que facilitava entrada irregular de brasileiros nos EUA

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27/11), a Operação “Marco Final”, com o objetivo de apurar o crime de promoção de migração ilegal de brasileiros ao exterior.

As operações aconteceram nas cidades de Ariquemes, em Rondônia; Tarumin, Alvarenga e São João das Dores, em Minas Gerais; e Feira de Santana, na Bahia.

As investigações tiveram início em 2023, após o recebimento de notícia-crime envolvendo o uso de documento falso para emissão de passaporte de menor, acompanhado de autorização fraudulenta para viagem internacional.

O caso envolvia a saída do país da genitora com a criança, que ingressou de forma irregular nos Estados Unidos. A apuração revelou a existência de uma rede organizada voltada à promoção ilegal da migração de brasileiros para aquele país.

A apuração revelou rede organizada para promover migração ilegal de brasileiros aos Estados Unidos, com o cumprimento de sete mandados judiciais de busca e apreensão a serem cumpridos nos Estados de Rondônia, Minas Gerais e Bahia expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

Os investigados poderão responder a princípio pelos crimes de promover migração ilegal e organização criminosa.