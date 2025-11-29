Deputado Luizinho Goebel entrega Voto de Louvor pelos 50 anos da Assembleia de Deus de Colorado

A Assembleia de Deus de Colorado do Oeste celebrou seu Jubileu de Ouro, marcando 50 anos de atuação religiosa e comunitária no município.

Durante a programação especial, o deputado estadual Luizinho Goebel entregou um Voto de Louvor aprovado pelo Plenário da Assembleia Legislativa, reconhecendo a contribuição histórica da IEADCOL ao desenvolvimento social, espiritual e humano da região.

A homenagem foi recebida pelo pastor Oséias Alves, representante da instituição, que há cinco décadas participa ativamente da formação da comunidade local por meio de ações religiosas, sociais e de apoio às famílias.

Ao discursar durante a cerimônia, o deputado Luizinho Goebel destacou a relevância da igreja em Colorado do Oeste e no estado.

“A Assembleia de Deus faz parte da história deste município. São 50 anos de dedicação, fé e serviços prestados à população. A igreja tem contribuído de forma incalculável para a vida espiritual e também social das famílias. Esta homenagem é um reconhecimento merecido pela trajetória e pelo impacto positivo que a IEADCOL tem construído em Rondônia”, afirmou o parlamentar.

Goebel também parabenizou a liderança pastoral, os membros da igreja e as autoridades que participaram da celebração. Segundo o deputado, a solenidade simboliza não apenas o passado, mas o compromisso com os próximos anos de trabalho e evangelização.

A comemoração do Jubileu de Ouro reuniu pastores, lideranças religiosas e fiéis, reforçando os valores de fé, união e transformação que marcaram a caminhada da Assembleia de Deus nas últimas cinco décadas.