Em Vilhena, Polícia Civil prende foragido suspeito de abusar crianças no Paraná

A Polícia Civil de Rondônia prendeu, na manhã de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, um homem procurado pela Justiça do Paraná, suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, de 7 e 5 anos de idade, no município de Alvorada do Sul (PR).

A captura ocorreu em Vilhena e foi realizada por policiais da Força-Tarefa da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM).

Segundo a Polícia Civil, o foragido foi localizado durante investigações que apuram um crime semelhante envolvendo um sobrinho dele. Durante as diligências, os agentes descobriram o paradeiro do suspeito e, após ação de inteligência, efetuaram sua prisão.

O homem estava evadido há mais de quatro anos, com mandado judicial expedido pelo Estado do Paraná. Após a detenção, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.